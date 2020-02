Coppa Italia, Napoli-Inter: dalle 12 biglietti in vendita. Promo speciale per chi acquista il ticket anche contro il Torino

La società agevola gli abbonati e non solo

Dalle ore 12 di oggi sono in vendita i biglietti per la gara Napoli-Inter, in programma giovedì 5 marzo 2020 e valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.



In una prima fase, ovvero da oggi fino alle ore 23:59 di mercoledì 19 febbraio, la vendita sarà riservata solo agli abbonati, i quali, potranno comprare il ticket con una tariffa agevolata “promo abbonato”.



A partire dalle 15 di giovedì 20 febbraio, la vendita sarà aperta a tutti, anche per i posti non acquistati in precedenza, i quali potranno sempre usufruire della tariffa agevolata, ma non del posto, acquistando i tagliandi attraverso il web, su ticketone.



Da giovedì è possibile acquistare i biglietti anche per la partita contro il Torino, match che si giocherà il 29 febbraio alle ore 20:45, al San Paolo. E la società ha annunciato una promozione: per chi acquisterà un tagliando per l’incontro con i granata, potrà acquistare un biglietto per l’Inter con la tariffa cosiddetta “promo ticket”.



La promozione sarà valida solo acquistando i due ticket nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, per i due eventi, che saranno giocati a distanza di 5 giorni.



Ecco i prezzi:



Napoli vs Inter coppa Italia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)



Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 25,00

Curve € 14,00.



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



Napoli vs Inter coppa Italia “promo abbonato”

Tariffa applicabile agli abbonati della stagione 2019.20

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00.



Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.



Napoli vs Torino campionato prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



