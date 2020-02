Martino racconta: “Contestazione dei tifosi sardi fuori la Sardegna Arena. Bravo Gattuso nel cambio”

Martino parla della contestazione

Il giornalista Carmine Martino ha raccontato a Radio Kiss Kiss Napoli di una situazione particolare fuori la Sardegna Arena. Queste le sue parole evidenziate dalla redazione di SpazioNapoli:

Contestazione

“All’esterno della Sardegna Arena in questo momento vi sta andando in scena la contestazione dei tifosi sardi contro la propria squadra. Tantissimo è il tempo senza vittoria per il Cagliari e i supporter rossoblu sono stanchi della situazione.

Complimenti a Gattuso ad osare mettendo Insigne al posto di Demme“.