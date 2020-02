LIVE – Cagliari-Napoli, l’undici titolare: ancora out Insigne! Dentro Elmas, torna Hysaj

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Buon pomeriggio amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli. Gli azzurri cercano una conferma anche in campionato dopo le belle prestazioni di Coppa. Da cancellare, subito, la sconfitta con il Lecce. Il Cagliari non ha ancora vinto nel 2020 e cercherà di farlo in una gara che – in Sardegna – è davvero sentita.

LE FORMAZIONI

CAGLIARI: In arrivo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso

GLI AGGIORNAMENTI