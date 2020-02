Highlights Cagliari Napoli

HIGHLIGHTS CAGLIARI NAPOLI – Termina con la vittoria degli azzurri un match non entusiasmante. Il Napoli riesce ad imporsi sul Cagliari per 1 rete a 0, dopo un primo tempo terminato in perfetto equilibrio, la ripresa è caratterizzata dalla perla di Dries Mertens che regala una vittoria importantissima ai partenopei che stanno provando a dare continuità alle idee di Gattuso. Tre punti fondamentali, dal profumo d’Europa. Cagliari scavalcato in classifica proprio dagli azzurri.

GRAN GOL DI MERTENS

Il momento più significativo è sicuramente il gran gol di Dries Mertens che al minuto sessantasei caccia il coniglio dal cilindro e con un grandissimo destro riesce ad imbucare l’incolpevole Alessio Cragno.

Poche, pochissime emozioni per una partita che ha vissuto di equilibrio e che poi il Napoli è riuscito a controllare in maniera tranquilla dopo il vantaggio.

CAGLIARI-NAPOLI, IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz (70′ Mattiello), Pellegrini; Nandez, Cigarini (82′ Birsa), Ionita; Pereiro (67′ Paloschi), Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Ceppitelli, Lykogiannis, Oliva, Olsen, Rafael, Ragatzu. Allenatore: Maran.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (79′ Rui); Ruiz, Demme (60′ Insigne), Zielinski; Callejon (67′ Politano), Mertens, Elmas. A disposizione: Ghoulam, Karnezis, Llorente, Lobotka, Luperto, Meret. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Doveri.

MARCATORI: 66′ Mertens (N).

NOTE: Ammoniti Joao Pedro, Walukiewicz, Nandez (C); Zielinski (N). Recupero 0′ e 5′.

