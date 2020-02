Gattuso su Mertens: “Dries è un calciatore fantastico, fa diventare tutto semplice. Rinnovo? Sanno come la penso”

Gattuso si sbilancia su Dries Mertens

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua squadra contro il Cagliari. Parole al miele per il man of the match, Dries Mertens, che stasera potrebbe essersi meritato il rinnovo di contratto.

Mertens fantastico

“Mertens? Fa diventare tutto semplice, quanto viene a legare i reparti semplifica tutto, è un fenomeno. Oltre al gol, è un fenomeno in fase di non possesso. È un giocatore completo, abbina furbizia, corsa e grande qualità”.

“Rinnovo? Sanno come la penso, mi hanno chiesto un parere e l’ho dato. Dopo le esperienze passate non mi sento di promettere niente a nessuno. Io sono l’operaio di un’azienda. Non posso occuparmi del rinnovo dei contratti“.