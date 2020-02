Gattuso: “I giocatori sono professionisti e devono rispettare il club, non porto rancore. Mertens? Non dipende da me”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita della sfida tra Cagliari e Napoli, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non siamo ancora tornati. Dobbiamo dare continuità per poter dire di essere tornati. Non mi fido, non lo dico per buttare le mani avanti. Non dobbiamo dimenticarci il passato. Non è un caso se in queste ultime due partite non abbiamo subito gol, stiamo più attenti e ci stiamo sacrificando. Insigne avrebbe dovuto giocare ma poi ha avuto un problema al ginocchio. Elmas mi sta dando tanto, nonostante siano due giocatori diversi. Mario Rui anche mi sta dando tanto, è l’unico terzino sinistro, oggi lo volevo far riposare schierando Hysaj”.

“I giocatori devono essere dei professionisti, il rinnovo di contratto non mi riguarda. Bisogna allenarsi e rispettare il club, non entro nelle dinamiche dei rinnovi. Per i miei giocatori io scalerei le montagne, ma voglio che si lavori con serietà. Se si scende in campo ci vuole rispetto per i compagni, per chi non gioca mai. Mi porto avanti per la domanda su Allan: domani è un altro giorno. Io non porto rancore, si riazzera tutto e si torna a lavorare. Io voglio vedere senso di appartenenza dai miei giocatori. Da parte mia c’è grande disponibilità per metterlo nelle condizioni migliori, senza rancore”.

“Bisogna pensare al presente, il passato rimarrà nei libri di storia. Oggi non mi reggo in piedi e non posso più giocare a calcio, quello che ho fatto in passato resta nei libri. Noi stiamo rischiando tanto, dobbiamo fare 40 punti e poi si vedrà. Non possiamo scherzare col fuoco, quanto entri in un vortice poi non ne esci più. La cosa più importante, soprattutto per chi ha fatto grandi cose, è dare continuità. Poi a fine anno si tireranno le somme e si vedrà.

“Mertens? Fa diventare tutto semplice, quanto viene a legare i reparti semplifica tutto, è un fenomeno. Oltre al gol, è un fenomeno in fase di non possesso. È un giocatore completo, abbina furbizia, corsa e grande qualità”.

“Dopo le esperienze che ho passato, ho giurato di non promettere più niente a nessuno. Io faccio l’allenatore, gli addetti ai rinnovi di contratto sono altri. Io sono il dipendente di un’azienda, le scelte deve farle chi comanda l’azienda, io posso dare solo un parere. È chiaro che mi hanno già chiesto un parere, sanno come la penso. Dobbiamo giocare da squadra altrimenti facciamo le figure che sappiamo”.

