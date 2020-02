Dalian, Benitez: “Situazione paradossale, mai vissuto nulla di simile”

Benitez sul Coronavirus

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex tecnico del Napoli, Rafael Benitez, ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato della situazione Coronavirus in Cina e degli effetti che quest’ultima sta portando sul piano calcistico.

Mai vissuto nulla di simile

“Alleno da tanti anni e non ho mai vissuto nulla di simile. La situazione sembra essere paradossale nonostante il precampionato stia procedendo in maniera completamente normale. Prendiamo le temperature dei calciatori due vole al giorno.

Molto è per la precauzione, tutti stanno bene e la situazione è tranquilla“.