Gianluca Gaetano sugli scudi: il napoletano si sta prendendo man mano la cremonese. Nella sfida con il Trapani, iniziata alle 15, il classe 2000 di Cimitile non solo è partito dal primo minuto, ma si è anche reso protagonista del match.

Come? Prima con un assist al bacio per Palombi, autore dei primi due goal, poi mettendosi in proprio e andando a segnare la rete del 3-0. Inseritosi in area di rigore, ha trasformato in rete da distanza ravvicinata un tiro sporco di Migliore.