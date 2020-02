Brescia, Ayè salta il Napoli: altri tre calciatori in forte dubbio

Situazione difficile in casa Brescia

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La Juventus vince, non convincendo con il Brescia che è rimasto in dieci dal trentasettesimo minuto del primo tempo per l’espulsione di Ayé che quindi salterà la sfida contro il Napoli della prossima settimana.

La situazione

Oltre all’attaccante, la squadra di Lopez ha dovuto soccombere al problema infortuni che di certo non ha semplificato le cose.

Joronen, Alfonso e Tonali hanno saltato l’incontro, assenze pesanti che potranno protrarsi fino all’impegno contro il Napoli.