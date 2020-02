Allan non convocato, Gattuso ha lanciato un messaggio a tutto il gruppo

Gattuso lancia un messaggio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a parlare della situazione Alla non creandone un caso, che Gattuso in anticipo è già riuscito a smontare, ma per analizzare il messaggio presente dietro il gesto.

Il messaggio

Secondo il quotidiano infatti l’esclusione del brasiliano serve anche a tutto il gruppo. Il tecnico partenopeo ha voluto lanciare un messaggio a tutti, soprattutto quelli in scadenza di contratto che fino a fine stagione dovranno dare tutto.