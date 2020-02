Allan, l’attrito nasce dopo il viaggio in Brasile, ma Gattuso è pronto a mettere da parte le tensioni

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, scrive su Allan:

“Allan è rientrato a fine mese ma non ha ancora raggiunto un buon livello di condizione, così nasce l’attrito con Gattuso, pronto a mettere da parte le tensioni attendendo il suo prezioso rientro”.

Il motivo è il viaggio che a fine gennaio Allan ha intrapreso verso il Brasile, per conoscere sua figlia appena nata. Costretto a saltare anche la Juve, Allan non è mai tornato in forma e questo non ha fatto di certo piacere a Gattuso.