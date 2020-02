Rrahmani: “In Kosovo si parla tanto del mio trasferimento al Napoli, è il più costoso di sempre per un giocatore del mio Paese”

Il giocatore kosovaro parla del trasferimento al Napoli

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In vista del suo trasferimento a giugno al Napoli, Amir Rrhamani, ancora rimasto in prestito al Verona, commenta ciò che dicono di lui in patria. Ecco quanto affermato dal giocatore scaligero:



“In Kosovo continuano a scrivere che il mio trasferimento al Napoli è stato il più costoso della storia del calcio del mio Paese. Io comunque non ci penso: fino a giugno sono un giocatore dell’Hellas, e sono orgoglioso di indossare questa maglia e determinato a concludere al meglio la stagione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI