Problema rinnovo per Milik, il polacco potrebbe salutare quest’estate

Problema rinnovo per Milik

L’edizione odierna si sofferma sulla situazione contrattuale di Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco è in scadenza nel giugno del 2021 e più volte pare aver rifiutato il rinnovo per via della clausola rescissoria ritenuta troppo alta.

La situazione

Al momento nessuno è tranquillo in casa Napoli, la situazione è complicata anche per il bomber polacco di cui al momento però servono i gol. Difficoltà nel trovare un accordo vista la volontà del patron azzurro di inserire una clausola da 100 milioni per l’estero.

Ma se la situazione non dovesse slegarsi fino a giugno, non sarebbe incredibile pensare ad una cessione del polacco nella stessa finestra di mercato per poi non rischiare di doverlo cedere a zero l’anno seguente.