Nuovo stop per Koulibaly, il senegalese non ci sarà contro il Cagliari

Nuovo stop per Koulibaly

Ancora una volta non buone notizie per Gennaro Gattuso che dovrà rinunciare a Kalidou Koulibaly per la trasferta insidiosissima di Cagliari. Il gigante senegalese era rientrato con il Lecce anticipando i tempi ma si è poi nuovamente fermato per un riacutizzarsi del dolore.

Nuovo stop

Sono tanti i dubbi che coinvolgono il tecnico azzurro che sta pensando alla formazione anti Cagliari. La difesa potrebbe essere la stessa rispetto a quella di Milano contro l’Inter, visto anche il problema a Koulibaly.

L’unica incognita è rappresentata da Di Lorenzo che potrebbe rifiatare sulla fascia e cedere il suo posto ad Hysaj che non ha mai sfigurato quando è stato chiamato in causa.