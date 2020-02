Koulibaly potrebbe partire in estate, De Laurentiis chiederà 90 milioni

Il cartellino di Koulibaly

L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito alla situazione fisica di Kalidou Koulibaly che con il Lecce è sceso in campo nonostante la condizione non al 100% e che ha subito una ricaduta che lo costringerà a saltare il Cagliari.

Trasferimento in estate?

Il quotidiano si sofferma anche sulla possibilità che il senegalese possa partire in estate, al momento De Laurentiis nonostante la stagione del difensore non sia stata esaltante continua a voler almeno 90 milioni e probabilmente non scenderà sotto questo prezzo.