Tegola per il Barcellona, infortunio per Jordi Alba: esce dal campo in lacrime! A rischio la sfida con il Napoli

Ultimissime Napoli, infortunio per Jordi Alba con il Barcellona

ULTIMISSIME NAPOLI – Brutte notizie per il Barcellona. Durante il match con di campionato contro il Getafe si è infatti infortunato il terzino Jordi Alba.

Tegola Barcellona, infortunio per Jordi Alba

Il laterale mancino è uscito al 22′ per un problema muscolare, giunto in panchina è scoppiato in lacrime. Ciò fa presumere ad un problema abbastanza serio. Al momento non si sa molto sulle sue condizioni, ma le prime sensazioni che filtrano da Barcellona non sono molto positive.

A rischio la presenza contro il Napoli

Ricordiamo che i blaugrana saranno gli avversari del Napoli nel prossimo incontro di Champions League del 25 marzo. La presenza di Jordi Alba, a questo punto, è fortemente a rischio.

