Insigne torna in gruppo, con il Cagliari ci sarà

Insigne sarà in campo contro il Cagliari

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito al recupero lampo di Lorenzo Insigne che pare essere recuperato per la delicatissima sfida di domani pomeriggio contro il Cagliari.

Recuperato

Il folletto di Frattamaggiore era rimasto in panchina in tutta la gara contro l’Inter, non offrendo il proprio contributo alla squadra ma dimenandosi in panchina come il dodicesimo uomo.

Ma il ginocchio che tango gli faceva male è finalmente guarito e con il Cagliari ci sarà anche lui, a differenza di Milik che sarà con ogni probabilità assente.