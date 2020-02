30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’AIA ha reso note, sul proprio sito ufficiale, le designazioni arbitrali per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito la designazione per Cagliari-Napoli, in programma domenica alle ore 18.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Del Giovane – Valeriani

IV ufficiale: Ghersini

VAR: Calvarese

AVAR: Tegoni

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI