Salvini contro Valeri: “Doveva scendere in campo con la maglia bianconera”

Salvini attacca l’arbitro Valeri

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

“Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era?”, ha scritto Matteo Salvini sotto un post del Milan su Instagram, nel quale il club rossonero chiedeva chi fosse il Man of the match di Milan-Juventus.

Il segretario della Lega, grande tifoso del Milan, non ha gradito l’arbitraggio di Valeri nella semifinale di Coppa Italia terminata 1-1 grazie al rigore assegnato nei minuti di recupero alla Juventus e realizzato da Ronaldo.