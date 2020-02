Rinnovo Mertens: richiesta al ribasso del belga per restare a Napoli! Inter e Juventus pronte all’assalto

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma ha fatto il punto della situazione sul futuro di Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha lodato Mertens in conferenza stampa a San Siro, una permanenza di altri due anni del belga sarebbe molto gradita al tecnico. Il belga è corteggiato in maniera particolarmente forte da due società italiane: Inter e Juventus (quest’ultima solo in caso di permanenza di Sarri). Le due squadre sarebbero pronte ad accettare le richieste del folletto belga: 10 milioni di ingaggio in due anni e un bonus di 5 milioni al momento della firma. La preferenza di Mertens sarebbe però quella di rimanere a Napoli, per questo la richiesta che ha effettuato a De Laurentiis è al ribasso: dieci milioni complessivi in due anni”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI