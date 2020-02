Ospina in vantaggio su Meret per il match di Cagliari! Il portiere italiano non è ancora pronto per tornare in campo

Duello continuo tra Ospina e Meret, con il Cagliari ancora spazio al colombiano

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La Repubblica, noto quotidiano, ha riportato alcune notizie in merito alla prossima sfida del Napoli in campionato. Gli azzurri saranno ospiti del Cagliari e Gattuso sta già pensando chi schierare in campo.

Nell’undici titolare dovrebbe rivedersi ancora una volta David Ospina, il portiere colombiano è nuovamente in vantaggio su Meret, quest’ultimo pare sia ancora alle prese con qualche problema e probabilmente siederà per l’ennesima volta in panchina.