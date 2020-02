Maran spera di recuperare Rog per la sfida con il Napoli: il Cagliari potrebbe cambiare modulo

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore del Cagliari, Rolando Maran vorrebbe recuperare a tutti i costi Marko Rog per la sfida contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Maran sta provando a recuperare Marko Rog per il Napoli. Il centrocampista croato è da poco tornato in gruppo e cercherà di forzare i tempi per essere della partita. La gara è particolarmente sentita per Rog, che ha vissuto per tre anni all’ombra del Vesuvio. Attualmente è al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Maran sta pensando anche di cambiare modulo per la sfida di domenica. Potrebbe passare ad un 3-5-2, modulo più difensivo che garantirebbe più sicurezza in fase di copertura”.

