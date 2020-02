Koulibaly, il Napoli ha preso la decisione sul suo futuro: il Manchester United è pronto all’assalto

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha riportato un articolo riguardante il futuro di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly ha recuperato dall’infortunio muscolare, ma non è ancora al meglio della condizione fisica. La sua stagione, fino a questo momento, è stata insufficiente. C’è il sospetto che il Napoli abbia già preso la decisione di cederlo in estate al miglior offerente. Gli indizi sono dettati dal rinnovo di Maksimovic e l’acquisto di Rrahmani. Inoltre lo stesso De Laurentiis ammise ad inizio ottobre che in caso di un’offerta congrua, non avrebbe esitato a cedere il senegalese. Il club che sembra maggiormente intenzionato a fiondarsi su Koulibaly è il Manchester United. Gli inglesi ci stanno pensando, ma la base di partenza sarebbe comunque inferiore rispetto ai 100 milioni offerti la scorsa estate”.

