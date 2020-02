Juric: “Non ho firmato con il Napoli, dopo parlerò con il presidente perché è lui che decide”

Juric parla del futuro Napoli al momento inesitente

Ivan Juric ha parlato in sala stampa prima del match tra Verona e Udinese in programma domenica alle ore 12:30 alla Dacia Arena. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico veronese:

“Sono contento di come stanno andando le cose, mi sento molto bene e i ragazzi sono soddisfatti di quanto fatto finora. Tutto il resto in questo momento non conta”.

“Tutto questo entusiasmo non deve influire sul nostro proseguo del campionato. È normale essere al centro dell’attenzione, siamo una squadra che a inizio anno nella griglia parte tra le ultime, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Napoli? Non ho firmato con gli azzurri, dopo parlerò con il presidente che è lui a decidere ogni cosa”.