Il Mattino – Apertura della FIGC dopo la telefonata di De Laurentiis a Gravina: challenge e maggiore utilizzo del VAR

NEWS NAPOLI CALCIO – L’edizione odierna de Il Mattino, riporta alcune novità riguardanti il VAR, in seguito alla telefonata tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il presidente della FIGC Gravina. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il presidente della federazione ha accolto la richiesta di spiegazioni da parte di De Laurentiis. Gravina ha esortato gli arbitri a fare un maggiore utilizzo del VAR in caso di episodi controversi. Inoltre il numero uno della FIGC ha aperto alla possibilità di introdurre il challenge: la possibilità da parte di una delle due squadre di richiedere la verifica al monitor di un determinato episodio”.

Di seguito le parole di Gravina riportate dal quotidiano:

“Lo scopo è quello di non alimentare polemiche che possano minare l’immagine del nostro campionato, che si appresta ad arrivare alla fase decisiva della stagione. L’Italia si è resa disponibile a sperimentare l’utilizzo del challenge, ovvero la chiamata da parte delle squadre all’ on field review del VAR. La Federcalcio ha inviato la richiesta formale alla FIFA in seguito alle numerose proteste occorse nell’ultimo periodo da numerose società di Serie A”.

