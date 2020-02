Tuttosport – Il contratto di Gattuso scade nel 2021: non c’è nessun vincolo legato alla Champions League!

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Raffaele Auriemma, all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, ha rivelato un retroscena sul contratto di Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso può allenare il Napoli anche la prossima stagione, Rino non ha smesso di crederci. Il contratto firmato a metà dicembre prevede un accordo di 18 mesi, con scadenza a giugno 2021. Non è presente alcun rinnovo al termine di questa stagione, vincolato all’arrivo in Champions League, di cui si era inizialmente discusso”.

