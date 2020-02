Cesari: “Deluso dall’uso del Var nell’ultima stagione. Alcuni arbitri si credono meglio della tecnologia, questa presunzione dovrebbe diminuire!”

Cesari commenta il Var e gli ultimi accaduti in merito alla tecnologia

Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dei possibili cambiamenti dell’uso del Var. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il primo anno del Var fu piacevole, veniva utilizzato dagli arbitri e soprattutto faceva bene il suo lavoro. Quest’anno abbiamo visto situazioni di arroganza, come se alcuni credessero di vedere meglio della tecnologia, dovrebbero essere consapevoli che a causa di questa presunzione nascono gli errori. Se ci si mette a competizione con il mezzo meccanico sei un perdente. Sono rimasto molto deluso dall’utilizzo del Var in questo ultimo anno. Challenge? Sono completamente d’accordo sull’uso della chiamata del Var. Per me impedire ai calciatori di vedere il replay è pura follia. Io personalmente non so chi applica il regolamento tra FIGC e l’AIA”.