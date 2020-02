SKY – Insigne può tornare già contro il Cagliari: sembra rientrato il fastidio muscolare

Insigne sembra già pronto a tornare in campo

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Lorenzo Insigne, ieri non è sceso in campo contro l’Inter nella semifinale d’andata do Coppa Italia. Secondo i colleghi di Sky Sport 24, il capitano del Napoli però sembra pronto a dare una mano ai compagni già dalla prossima gara contro il Cagliari.

Pare infatti, che il fastidio muscolare rimediato contro il Lecce la scorsa giornata stia per rientrare, al momento ci sono solo dei piccoli dolori ed un lieve fastidio. Gattuso in via precauzionale per questo ha preferito tenerlo fuori contro i nerazzurri.

