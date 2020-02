Rai, Varriale: “Rigore molto generoso per la Juve, l’arbitro è stato protagonista”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha scritto sul suo profilo twitter, evidenziando il rigore generoso concesso alla Juve

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha parlato tramite il suo account Twitter, nel post partita del match di Coppa Italia tra Milan e Juventus.



Il match di andata della semifinale di Coppa Italia è terminato con il risultato di 1-1 ma è stato dominato dai rossoneri, con i bianconeri che hanno agguantato il pareggio solamente nei minuti di recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.



A detta di Varriale, il rigore è stato concesso generosamente dall’arbitro Valeri di Roma che per il giornalista è stato il vero protagonista della partita, Varriale ha infatti scritto sul proprio profilo twitter:



“Coraggioso e aggressivo Milan domina una deludente Juventus e va in vantaggio. Poi diventa protagonista Valeri severissimo con i diffidati rossoneri che al ritorno non avranno Ibra, Castillejo e Hernandez espulso giustamente. Generosissimo il rigore concesso ai bianconeri”