Pardo: “Il Napoli può giocarsela con chiunque. Non capisco perché gli arbitri non vadano al Var”

Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” parlando di arbitri, Var e del momento del Napoli

Pierluigi Pardo, il noto giornalista italiano, è intervenuto a Radio Marte nel corso del programma di Raffaele Auriemma “Si Gonfia la Rete” parlando di arbitri e Var, facendo riferimento anche agli accaduti recenti di Napoli-Lecce.



Pardo ha parlato in merito alle recenti novità sull’uso del Var e di una possibile introduzione della chiamata, per gli allenatori, all’On Field Review, dicendo:



“Challenge? La Federazione italiana è stata all’avanguardia con il Var e Gravina sta continuando con questo atteggiamento. Le nostre autorità sportive stanno facendo tutto ciò che possono fare per andare avanti nella sperimentazione e nella tecnologia. Nonostante i tanti errori e le tante polemiche, non ho mai pensato si dovesse tornare indietro: il Var è uno strumento preziosissimo e quando le cose non vanno bene è perché non viene utilizzato nella maniera giusta e opportuna”



Il giornalista ha parlato anche di Nicola Rizzoli, designatore arbitrale del Can A, riguardo le sue reazioni agli errori arbitrali, facendo anche un chiaro riferimento al mancato utilizzo dell’OFR nell’ultima partita di campionato tra Napoli e Lecce. Pardo ha così commentato:



“Il designatore arbitrale, quando gli arbitri sbagliano, non è felice. La cultura sportiva in Italia ci fa pensare male ad ogni errore, siamo avvezzi alle polemiche, ma il mondo del calcio italiano e arbitrale sono all’avanguardia e dobbiamo sottolinearlo. Non so perché gli arbitri non vadano al Var: sono convinti di ciò che vedono.”



E sul momento del Napoli, Pierluigi Pardo ha sottolineato quanto questa stagione sia fatta di alti e bassi, parlando anche del vicino match di Champions tra gli azzurri e il Barcellona, dicendo:



“Il vero Napoli è quello che perde in casa col Lecce e vince a Milano con l’Inter, altrimenti avrebbe un’altra classifica. La squadra azzurra si esalta di più belle grandi partite e può battere chiunque, lo ha dimostrato. Non mi sorprende la vittoria di San Siro e neppure l’attenzione che si da alle coppe. Napoli-Barcellona è una gara in cui la squadra spagnola è favorita, ma gli azzurri non sono battuti in partenza.”