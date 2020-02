Napoli, contro l’Inter arriva una vittoria storica: non si vinceva da quasi 30 anni una semifinale d’andata

La squadra di Gattuso espugna San Siro e si aggiudica il primo atto

Il Napoli espugna San Siro, battendo 1-0 l’Inter, nella semifinale d’andata della Coppa Italia e questa vittoria è storica.



Infatti, come rivela Opta, la compagine campana non vinceva una semifinale di andata in Coppa Italia dal 1991. Quasi 30 anni. Questo dato regala maggiore valore a questo successo fuori casa degli azzurri.



Da quell’anno, i partenopei, avevano ottenuto due sconfitte e tre pareggi, spesso ribaltando anche lo svantaggio in casa, come nel 2014 contro la Roma, anno che poi, gli uomini di Benitez (tecnico di quell’epoca) vinsero la finale contro la Fiorentina.