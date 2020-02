Insigne out, problema al ginocchio rimediato già con il Lecce: le parole di Gattuso

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’esclusione di Insigne ha fatto rumore, nei minuti precedenti a Inter-Napoli. Nessuna scelta tecnica, il motivo è stato un fastidio al ginocchio, una contusione probabilmente, che il capitano aveva rimediato già contro il Lecce. Al suo posto Elmas ha disputato una partita dignitosa. Gattuso, nel post-partita, ha motivato così l’assenza:

Insigne ha il ginocchio gonfio, non era a disposizione. Koulibaly non era al 100%, speriamo di recuperarli presto perchè per noi sono importanti. Bisogna pedalare, ancora non abbiamo fatto nulla”.

“Insigne ebbe qualche problema anche nel riscaldamento con la Juventus, per me Elmas può fare benissimo quel ruolo. Deve migliorare nella gestione del pallone, ma garantisce anche più copertura“.