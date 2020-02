Gazzetta, la Moviola: non è rigore sul mani di De Vrij e su Elmas-D’Ambrosio, dubbi su Callejon-Biraghi

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una partita tattica. A tratti sorniona. Una di quelle in cui la decisione arbitrale può essere decisiva. Eppure stavolta, a deciderla è stato Fabián Ruiz, con buona pace dei “processi” post partita.

CALVARESE HA AMMONITO ANTONIO CONTE DURANTE LA GARA

Come riportato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la direzione gara di Calvarese non è stata da incorniciare, ma non ci sono sviste eclatanti.

L’unica, e probabilmente dipende più dalla mancata segnalazione Var, riguarda il contatto al 61′ di Callejón su Biraghi. Contatto leggero, ma gomito alto. La gomitata c’è e il dubbio, su un contatto sicuramente visto dal Var, rimane.

Calvarese dirige comunque bene il match ed è corretta la decisione di non assegnare i calci di rigore per i contatti di de Vrij ed Elmas. Al 47′ de Vrij tocca la sfera con il dorso della mano. Il calciatore però è vicinissimo a Padelli e voltato dalla parte opposta. Decisione condivisibile.

Il tocco di Elmas su D’Ambrosio al 90′ non sembra tale da comportare la massima punizione. Per il resto, Calvarese un po’ troppo severo su Skriniar al 3′ e troppo permissivo con Demme al 27′. L’entrata su Lautaro era da giallo.