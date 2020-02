53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Maurizio Pistocchi ha pubblicato un tweet in cui ha svelato una clamorosa manovra in panchina da parte della Juventus: i bianconeri avrebbero infatti bloccato per la prossima stagione Simone Inzaghi, già nei radar della Continassa dopo l’addio di Allegri. Sembra quindi segnato il destino di Sarri che dovrebbe lasciare la Vecchia Signora alla fine di questa stagione.

Di seguito il tweet: