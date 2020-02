Macedonia, il CT: “Elmas contro l’Inter è stato uno dei migliori: ha qualità straordinarie!”

Il ct della Macedonia parla del momento di Elmas nel Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Igor Angelovski, CT della Macedonia, è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” nel corso della trasmissione, “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ieri ho visto Inter-Napoli, mi sono divertito e devo ammettere che me la sono goduta anche perché il Napoli ha vinto e il mio giocatore, Elmas, ha giocato ed è stato uno dei migliori in campo. L’ho sentito ieri, gli ho fatto i complimenti per il match disputato e per la vittoria della sua squadra, lui era felice. Nel ruolo affidatogli da Gattuso, Elmas sta facendo molto bene, ma non è una sorpresa perché quel ruolo l’ha fatto anche con la Nazionale macedone ed ha segnato 2 gol in quella posizione contro la Slovenia. Rispetto al 4-4-2, nel 4-3-3 Elmas è agevolato perché può giocare in più posizioni: come mezzala, ma anche come esterno di attacco e anche ieri ha dimostrato a Gattuso che merita la sua fiducia“.

“Elmas avrebbe potuto giocare di più in questa stagione perché è un giocatore eccezionale ed ha straordinarie qualità, ma ogni volta che ha giocato ha dimostrato le sue qualità e di certo è uno di quelli che quando lo schieri non delude. È fondamentale per noi che Elmas giochi affinché arrivi al 26 marzo, data in cui affronteremo il Kosovo nelle migliori condizioni possibili. Gattuso è arrivato a stagione in corso, doveva capire e valutare la rosa e credo si sia reso conto delle qualità di Elmas per cui sono sicuro che lo utilizzerà di più in questa seconda parte di stagione“.

