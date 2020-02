Ceccarini: “Hysaj rinnoverà con il Napoli e andrà via. Mertens può restare. Callejon? Tutto tace”

“L’albanese andrà via dopo il rinnovo. Il Belga sta bene in azzurro”

Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



L’esperto di mercato ha parlato di alcune situazione in casa Napoli. Infatti, secondo Ceccarini, il terzino Elseid Hysaj rinnoverà per poi cercare destinazione in estate, mentre, Dries Mertens vuole restare in maglia azzurra.



Tutto tace intorno a Josè Callejon. Lo spagnolo, in scadenza di contratto, non ha rinnovato e il suo futuro è sempre più incerto.



Ecco le sue parole:



“Hysaj? Alla fine non era più considerato titolare, ma è stato molto utile alla causa, visti i tanti infortuni di Ghoulam, di Malcuit, il giocatore è diventato fondamentale, perché può giocare anche a sinistra. Hysaj ha mostrato sempre grande professionalità alla causa azzurra. E’ veramente un professionista esemplare, penso che alla fine rinnoverà.



Tra l’altro il suo procuratore Mario Giuffredi lo ha detto e quindi penso che si concretizzerà il rinnovo con la squadra partenopea, per poi andare via in seguito. E’ una operazione utile per entrambe le parti.



Su Callejon, a dire il vero, non mi arrivano segnali sul rinnovo, al momento, la situazione, è del tutto ferma: tutto tace. Per questo non arrivano notizie. Mertens sta bene al Napoli, può prolungare il contratto, stanno lavorando. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà”.



