Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Rai nell’intervallo di Inter-Napoli:

“Peccato che ho sprecato l’occasione da gol, ho fatto una buona azione. Speriamo di continuare a far bene, possiamo far male. Giochiamo tutte le partite per vincere, nel secondo tempo cercheremo di fare gol”.