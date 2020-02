Insigne out, non giocherà! Problemi fisici per il capitano, contusione al ginocchio!

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Clamorosa assenza dell’ultim’ora: Lorenzo Insigne non sarà della partita. Inter-Napoli perde uno dei protagonisti. Il motivo è un problema fisico dell’ultimo minuto: l’ha annunciato Carlo Alvino in onda su Tv Luna. Al suo posto ci sarà Elmas in campo. Ancora da capire se sarà il macedone ad agire da ala sinistra o Zielinski.

Si tratta di una contusione al ginocchio che si è portato dopo la gara con il Lecce negli ultimi giorni, lo staff ha valutato di non farlo scendere in campo. A riferirlo sempre Tv Luna.