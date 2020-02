Sandro Mazzola ammette: “Mertens all’Inter? Mi piace molto, vorrei vederlo in nerazzurro”

“Il Derby? Bellissimo, ma l’allenatore deve essere bravo in questi casi a mantenere l’equilibrio”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a Radio Marte Sport Live. Tifoso interista, contento per il derby, ha parlato anche della prossima sfida dei nerazzurri contro il Napoli, gara valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia, in programma stasera.



Secondo Mazzola l’entusiasmo del derby può essere un’arma a doppio taglio.



Ecco le sue parole:



“Il derby vinto? Mi ricordo un derby che perdevamo 2-1 alla fine del primo tempo e poi vincemmo 4-2. Non ci credevamo, alla fine c’era tutta la gente che non ci fece uscire dal campo per la gioia.



Gli effetti dopo il derby? L’entusiasmo può essere un rischio perché puoi andare in campo e pensi ‘siamo quelli che vinciamo sempre’. Deve essere bravo l’allenatore in questi casi.



L’Inter deve pensare al campionato? Siamo lì, in competizione per tutti e due, poi si pensa a cosa scegliere se si deve scegliere.



Mertens? Mi piace, vorrei vederlo all’Inter. Riposare Lukaku? Lo farei giocare, nel caso lo farei uscire ad un certo punto della gara”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI