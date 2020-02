Sabatini: “L’Inter ha un solo obiettivo in testa, sta già pensando alla Lazio!”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista

“Sono l’unico a Milano che ha provato ad analizzare il derby senza l’onda emotiva ed ho visto un’Inter forte, ma non fortissima. Anche la vittoria di Napoli è arrivata perché gli azzurri hanno regalato i gol all’Inter e non credo affatto che il Napoli stasera concederà qualcosa.

Stasera entrambe hanno la possibilità di fare sua partita e la sconfitta contro il Lecce può avere dei risvolti positivi. L’Inter ha un obiettivo in testa: lo scudetto ed infatti quella squadra non l’ho mai vista in Champions League e neppure in coppa Italia. L’Inter già pensa alla Lazio e se in campionato dà 100 con la testa, le gambe e le energie, in coppa dà 99 perché non ha le stesse motivazioni.

Il Napoli ha perso una grande occasione quest’anno. Poi, spesso gli episodi hanno deciso le partite, ma può mettere a porto i conti in coppa Italia e provare ad andare avanti in Champions League”.