Giuntoli e De Laurentiis non presenti a Milano

Il Napoli affronterà l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, in una partita che pare essere fondamentale per gli azzurri visto l’andazzo in campionato.

Nessun dirigente

Secondo quanto riportato però dai colleghi di Rai Sport, i partenopei non sarebbero stati accompagnati da nessun dirigente, né Aurelio De Laurentiis nè Cristiano Giuntoli che spesso ha seguito la squadra.