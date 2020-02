Ospina: “Complimenti alla mia squadra, oggi era difficile ed abbiamo fatto bene. Tra me, Meret e Karnezis non c’è competizione: sceglie Gattuso”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ospina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Napoli:



“Sappiamo che oggi era una partita importantissima, voglio fare i complimenti alla squadra perchè siamo stati compatti. Oggi era difficile dopo la sconfitta contro il Lecce.

Per il Napoli è un fatto mentale, bisogna giocare partita per partita, dopo il Lecce dovevamo affrontare la partita bene.

Gattuso ci ha detto che dobbiamo continuare così, ora dobbiamo arrivare a Napoli e pensare alla prossima col Cagliari.

E’ tutto aperto, sappiamo la qualità dell’Inter, dobbiamo affrontarla come oggi. Dobbiamo mettere tutto ciò che mettiamo in CHampions o in Coppa e applicarlo in Campionato. Dobbiamo affrontare il campionato con responsabilità ed arrivare fino alla fine facendo bene.

Contro il Lecce abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo trovato il risultato oggi e dobbiamo continuare su questa strada. Torniamo a Napoli con la vittoria.

Penso che la prima cosa da dire è che questa squadra ha qualità, siamo il Napoli che affronta le partite con enorme responsabilità, abbiamo esperienza. A volte riusciamo a fare risultati e cose belle: dobbiamo continuare a lavorare. Io Karnezis e Meret abbiamo un ottimo rapporto: non c’è competizione. Sceglie il mister.