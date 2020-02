Dall’Olanda – Ziyech al Chelsea, c’è l’accordo con l’Ajax: 45 milioni per il centrocampista marocchino

Il Chelsea è vicino all’accordo definitivo con l’Ajax per Ziyech

Hakim Ziyech, centrocampista dell’Ajax sul quale il Napoli pose la sua attenzione, secondo il quotidiano olandese Telegraaf il Chelsea ha firmato un accordo da 45 milioni di euro per portare il giocatore marocchino nella propria squadra quest’estate.

IL CHELSEA SU ZIYECH

I Blues hanno bisogno di maggiore qualità in attacco. Il contratto di Willian scade alla fine della stagione, mentre Pedro compie 33 anni in estate. Ziyech, che ha segnato otto gol in questa stagione, sarebbe un acquisto fantastico per il Chelsea. Intanto Lampard cerca di migliorare la sua squadra.

