Napoli, aumentata la valutazione di Kumbulla: gli azzurri avevano trovato l’accordo con l’Hellas Verona per 20 milioni di euro

A giugno è prevista una clamorosa asta tra le tante squadre interessate al giocatore

Il Napoli aveva trovato l’accordo con l’Hellas Verona per acquistare Marash Kumbulla, difensore che si sta mettendo in mostra in questo campionato. Dopo aver acquistato Rrahmani sempre dal club veneto, gli azzurri volevano anche anche il classe 2000, ma dopo aver trovato l’accordo con la società veronese, ha avuto il rifiuto del giocatore.



Non è un rifiuto per qualcosa in particolare, ma il 19 enne ha rinviato tutto a fine stagione e ha deciso di scegliere la prossima sua destinazione in estate.



Secondo il Corriere di Verona, sarà prevista un’asta clamorosa tra i club interessati al giocatore, ma c’è un dettaglio: il Napoli aveva l’accordo con l’Hellas per 20 milioni di euro, ma la valutazione sembra essere aumentata a 30.



