Il ritorno dei tre tenori: Gattuso si affida a Callejon, Mertens e Insigne per conquistare la finale di Coppa Italia

NEWS NAPOLI CALCIO – Per la prima volta da quando siede sulla panchina del Napoli, staserà Rino Gattuso si affiderà al tridente Callejon-Mertens-Insigne. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Gattuso si affiderà al trio Callejon-Mertens-Insigne per provare a raggiungere la finale. Un trio che in maglia azzurra ha realizzato 284 reti. Si sono già visti uno di fianco all’altro nel corso di questa stagione, ma nella cornice del 4-4-2 disegnato da Ancelotti, mai nel ritorno al 4-3-3 di Gattuso. L’ultima apparizione di Callejon, Mertens e Insigne nel tridente è ormai di quasi due anni fa: Sampdoria-Napoli del 13 maggio 2018. Callejon è padrone della fascia destra da ormai sette anni, è stato intoccabile con Benitez prima, con Sarri poi ed infine con Ancelotti. Lo spagnolo ha sempre garantito un rendimento sopra la media e solo a causa dell’età arriverà il suo addio a fine stagione. La sfida ha un sapore speciale per Dries Mertens, visto che l’orizzonte nerazzurro potrebbe appartenergli nel prossimo futuro. Il belga è tornato con la Sampdoria andando subito in rete, poi con il Lecce ha regalato l’assist per Milik. La storia per Mertens è a due passi, come i gol che lo separano da Marek Hamsik, dai 119 del belga ai 121 dello slovacco è un attimo. Per Insigne la sfida contro l’Inter non è mai banale, è un ritorno alla sua adolescenza. Il ventiquattro azzurro fu scartato dai nerazzurri in un provino per i limiti fisici. Il capitano è il simbolo del Napoli, nella buona e cattiva sorte. Stasera andranno in scena tre tenori alla Scala del calcio, un’occasione che non capita tutti i giorni”.

