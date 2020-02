Milik multato per simulazione: il Napoli potrebbe fare ricorso

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha riportato una notizia relativa alla multa comminata a Milik per la “simulazione” nella sfida contro il Lecce. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oltre al danno anche la beffa per il Napoli. Non è la prima volta che il club azzurro si sente penalizzato dall’operato degli arbitri. In ogni caso non ha polemizzato, con il direttore sportivo Giuntoli che espresso in maniera tranquilla il suo disappunto e l’invito agli organi competenti ad una reazione concreta. Lunedì poi, il presidente De Laurentiis ha telefonato al presidente della FIGC Gravina. Resta per Milik la beffa della multa, anche se il club sta valutando in ogni caso di fare ricorso contro l’errore arbitrale. L’arbitro Giua sarà probabilmente fermato per un turno dalla direzione di gara in seguito all’errore”.

