Marotta: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, cureremo ogni particolare: lavoriamo per creare un modello vincente”

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del prepartita della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, il direttore sportivo dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Coppa Italia è certamente un obiettivo, l’Inter vuole andare fino in fondo in tutte le competizioni. Arriviamo a questa sfida con la consapevolezza di aver svolto un cammino importante fino ad ora. Stiamo crescendo di settimana in settimana, cercando di creare un modello vincente. Dobbiamo restare umili, lavorare molto e guardare all’obiettivo. L’arma vincente per il raggiungimento dell’obiettivo sarà la cura di ogni particolare, questo fa la differenza”.

