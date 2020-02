Manolas: “Contro le piccole prendiamo gol subendo un’occasione, oggi abbiamo dimostrato di saper difendere”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo una sconfitta pesante in casa abbiamo fatto una grande partita stasera. È merito di tutti i ragazzi, abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter che sta lottando per lo scudetto. Stiamo lavorando in allenamento per migliorare la fase difensiva, siamo migliorati molto. Nelle partite contro le piccole subiamo una occasione e prendiamo gol. Contro il Lecce invece abbiamo preso 3 gol subendo 10 tiri in porta. Oggi abbiamo dimostrato che sappiamo difendere e possiamo toglierci grandi soddisfazioni. La qualificazione è ancora 50 e 50, l’Inter è una grande squadra e verrà sicuramente al San Paolo per conquistare la qualificazione”.

