Repubblica – Il ritorno al tridente Callejon Mertens Insigne non è un caso: il motivo

NEWS NAPOLI CALCIO – L’edizione odierna di Repubblica analizza le scelte di formazione di Gattuso per la sfida di stasera contro l’Inter. Il quotidiano riporta i motivi della scelta del tridente Callejon-Mertens-Insigne da parte del tecnico calabrese. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’inaspettata debacle contro il Lecce ha costretto Gattuso a porsi nuovamente domande sull’equilibrio e la solidità del gruppo. Per questo motivo il tecnico azzurro ha deciso di affidarsi alla vecchia guardia, schierando un tridente mai visto sotto la sua gestione: Callejon, Mertens, Insigne. I primi due sono da mesi al centro dei discorsi relativi al mercato, poiché entrambi con il contratto in scadenza. La separazione tra lo spagnolo ed il club partenopeo sembra ormai inevitabile, invece per quanto riguarda il discorso relativo a Mertens, c’è molto mistero sul suo futuro. Aldilà delle voci di mercato però, la scelta di Gattuso fa intendere che egli confida ancora di poter contare su di loro. Schierarli titolari in una sfida così importante, che potrebbe decidere il futuro della stagione del Napoli è senz’altro un enorme attestato di stima e un carico di responsabilità. In vista della sfida di ritorno sarà importante segnare almeno una rete. In questo senso potrebbe essere decisiva la fame di Mertens di raggiungere al più presto Marek Hamsik, che dista solo due lunghezze nella classifica marcatori all time con la maglia del Napoli”.

