Inter-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania, ci saranno pochi tifosi azzurri a San Siro

NEWS NAPOLI CALCIO – L’ultima volta che si è disputata la partita tra Inter e Napoli a San Siro, il campo è stato solo un aspetto secondario. Quella partita resterà tristemente nota per la morte dell’ultra del Varese Daniele Belardinelli e per i cori razzisti nei confronti di Koulibaly. Questa triste pagina di sport ha spinto alla decisione di vietare la vendita di biglietti a tutti i tifosi residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso. Di seguito un estratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, evidenziato dalla nostra redazione:

“La curva interista in questo periodo è in stato di ebollizione, per questo motivo è previsto massimo controllo per la sfida di stasera con il Napoli. L’ultima volta che le due squadre si sono scontrate a San Siro, Daniele Belardinelli ha perso la vita. Daniele Manduca, il tifoso del Napoli che guidava il Suv che ha investito Belardinelli, è agli arresti domiciliari. Nonostante la scarsa affluenza di tifosi del Napoli quindi, la Questura sarà comunque in allerta, con l’obiettivo di evitare qualsiasi tipo di scontro tra le tifoserie. L’obiettivo è che per la partita di stasera si parli solo del campo. In ogni caso la presenza dei tifosi dell’Inter sarà molto numerosa. Dopo un derby di Milano da oltre 75mila spettatori, sono previsti circa 60mila tifosi allo stadio per la sfida con il Napoli”.

